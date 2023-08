ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο - Aναφορές για ένοπλο σε κτήριο της Γερουσίας

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την Τετάρτη (2/8) την περιοχή γύρω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για «ένοπλο» σε κτίριο γραφείων της Γερουσίας.

Οι περισσότεροι γερουσιαστές απουσιάζουν λόγω θερινών διακοπών, αλλά υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε καφετέριες και τεχνικοί που εκτελούν εργασίες συντήρησης.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδος) όταν το τηλεφωνικό κέντρο άμεσης δράσης (911) ενημερώθηκε για «επεισόδιο με πυροβολισμό».

Ακολούθως, η αστυνομία του Καπιτωλίου ζήτησε από όλους όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίριο γραφείων της Γερουσίας να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω της αναφοράς για παρουσία ενόπλου.

Ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον (MPD) Χιου Κάροου δήλωσε πως μέχρι στιγμής «δεν εντοπίστηκε ένοπλος ούτε κάποιος τραυματίας» κατά την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

#BREAKING #USA #WashingtonDC LIVE: United States Capitol police responding to the emerging situation of a potential shooter in the US Capitol. pic.twitter.com/S0F5wynZhQ