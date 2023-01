ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 νεκροί στην Καλιφόρνια από πυρά ενόπλου

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά σε δυο επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλου όπλου στη Καλιφόρνια οι οποίες κατά τα φαινόμενα διαπράχθηκαν από το ίδιο πρόσωπο, μεταδίδουν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που ανήκουν στα δίκτυα των ABC και NBC.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ανέφερε μέσω Twitter ο σερίφης της κομητείας Σαν Ματέο, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή ανακοίνωνε πως αστυνομικοί έσπευσαν σε τοποθεσία όπου διαπράχθηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο με «πολλά θύματα».

Moments ago authorities taking a person into custody at location in Half Moon Bay where shootings occurred. A local lawmaker says 4 people are dead in the city. @KTVU pic.twitter.com/GEh5BWNPcq

🚨#BREAKING: The Suspect arrested in Half Moon Bay shooting massacre. Is 67 year old Zhao Chunli. Authorities say six people have been killed and four of them were Chinese farmworkers at a mountain Mushroom Farm pic.twitter.com/xe8Ftlf9E9