ΗΠΑ: Νεκρή η σωφρονιστική υπάλληλος που το έσκασε με κρατούμενο

Άσχημο τέλος είχε το ανθρωποκυνηγητό, που τράβηξε το ενδιαφέρον των Αμερικανών, με τον «επικίνδυνο» κρατούμενο να συλλαμβάνεται τη Δευτέρα 9 Μαΐου στην Ιντιάνα και την σωφρονιστική υπάλληλο, που τον βοήθησε να αποδράσει, να εντοπίζεται νεκρή.

Οι αρχές της κομητείας Βάντερμπουργκ «ερευνούν τον θάνατο της Βίκι Γουάιτ», ενώ εξήγησαν ότι η γυναίκα υπέκυψε σε τοπικό νοσοκομείο, αφού αυτοπυροβολήθηκε στη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης.

Η Γουάιτ πέθανε στις 19:00 (τοπική ώρα, 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης ώρα Ελλάδας) και η νεκροψία- νεκροτομή αναμένεται, πρόσθεσαν.

Η Βίκι Γουάιτ και ο Κέισι Γουάιτ, οι οποίοι παρά τη συνωνυμία τους δεν είναι συγγενείς, εντοπίστηκαν έπειτα από πολλές ημέρες που διέφευγαν της σύλληψης.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε σε ένα φορτηγάκι Ford στην πόλη Έβανσβιλ της Ιντιάνα. Έπειτα από κυνηγητό με την αστυνομία, το όχημα του ζευγαριού ενεπλάκη σε σύγκρουση και ο Κέισι Γουάιτ παραδόθηκε, σύμφωνα με τον Ρικ Σίνγκλετον, ο σερίφης της κομητείας Λόντερντεϊλ στην Αλαμπάμα, που συντόνιζε τις έρευνες.

«Απομακρύναμε έναν επικίνδυνο άνδρα από τον δρόμο. Δεν θα ξαναδεί το φως της ημέρας», τόνισε ο ίδιος.

Απόδραση

Η απόδρασή τους ξεκίνησε από φυλακή της Αλαμπάμα και διήρκησε δέκα ημέρες, στη διάρκεια των οποίων το ζευγάρι, το οποίο πιστεύεται ότι είχε ερωτικό δεσμό, διένυσε εκατοντάδες χιλιόμετρα σε τουλάχιστον τέσσερις πολιτείες.

Η υπόθεση είχε τραβήξει το ενδιαφέρον των Αμερικανών, κυρίως λόγω της αντίθεσης μεταξύ των δύο: εκείνη, μικροσκοπική και υπόδειγμα υπαλλήλου που ζούσε μια μάλλον τακτοποιημένη ζωή. Εκείνος, ένας άνδρας με ύψος 2,06 που είχε καταδικαστεί σε 75 χρόνια κάθειρξη για διάφορα αδικήματα.

Οι δύο φαίνεται να είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς την επιχείρηση απόδρασης, η οποία αιφνιδίασε τους πάντες.

Στις 29 Απριλίου η Βίκι Γουάιτ εμφανίστηκε στη φυλακή της Φλόρενς για να συνοδεύσει τον Κέισι Γουάιτ σε ψυχιατρική αξιολόγηση στο δικαστήριο. Η ίδια είχε σταθμεύσει σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο ένα αυτοκίνητο, που είχε αγοράσει προκειμένου να αποδράσουν.

Στις εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της φυλακής δεν φαίνεται κάτι αξιοσημείωτο την ώρα, που η σωφρονιστική υπάλληλος παραλαμβάνει τον γιγάντιο, γεμάτο τατουάζ κρατούμενο.

Μάλιστα δεν γυρνά να τον κοιτάξει παρά μόνο όταν τον βάζει στο αστυνομικό όχημα, με τα χέρια και τα πόδια δεμένα. Στη συνέχεια κλείνει την πόρτα και το όχημα απομακρύνεται λίγο μετά τις 09:30 το πρωί.

Οι αρχές συνειδητοποίησαν, ότι οι δύο έχουν εξαφανιστεί πολλές ώρες αργότερα, γύρω στις 15:30.

Το όχημα με το οποίο απέδρασαν και το οποίο είχε αγοράσει η Γουάιτ χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα, εντοπίστηκε στο Τενεσί.

Οι ερευνητές εξάλλου έμαθαν, ότι η 56χρονη Γουάιτ είχε πουλήσει το σπίτι της μερικές εβδομάδες πριν την απόδραση και είχε κάνει ανάληψη περίπου 90.000 δολάρια από διάφορες τράπεζες της περιοχής, επιβεβαίωσε ο Σίνγκλετον.

Οι αρχές προσέφεραν αμοιβή 25.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη των δύο δραπετών.

