Υπέκυψε Ουκρανή συγγραφέας που είχε τραυματιστεί στον βομβαρδισμό εστιατορίου στο Κραματόρσκ

Η Ουκρανή συγγραφέας Βικτόρια Αμαλίνα, η οποία είχε τραυματιστεί την Τρίτη σε ρωσικό πλήγμα σε εστιατόριο στην πόλη Κραματόρσκ (ανατολικά), υπέκυψε προχθές Σάββατο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ουκρανική μη κυβερνητική οργάνωση.

«Σας ενημερώνουμε ότι η συγγραφέας Βικτόρια Αμαλίνα απεβίωσε την 1η Ιουλίου στο νοσοκομείο Μέτσνικοφ της Ντνίπρο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ PEN Ukraine, η οποία προωθεί την ελευθερία της έκφρασης και τη λογοτεχνία στην Ουκρανία.

«Ο θάνατός της προκλήθηκε από τραύματα ασύμβατα με τη ζωή που υπέστη κατά τον βομβαρδισμό» της Ρωσίας στο εστιατόριο στο Κραματόρσκ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Ανακοινώνουμε αυτή την είδηση αφού όλα τα μέλη της οικογένειάς της ενημερώθηκαν και με τη συγκατάθεσή τους», συμπλήρωσε.

