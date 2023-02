Υποψήφιος για την πρωθυπουργία στη Σκωτία ο υπουργός Υγείας, Χάμζα Γιούσαφ

Ο υπουργός Υγείας της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή της πρωθυπουργού Νίκολα Στέρτζον στην ηγεσία του SNP (Εθνικό Κόμμα Σκωτίας) και της περιφερειακής κυβέρνησης.

Ο Γιούσαφ έγινε ο πρώτος που ανακοίνωσε δημοσίως την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην κούρσα διαδοχής της Στέρτζον μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή της, πριν από λίγες ημέρες, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους.

«Αποφάσισα να βγω μπροστά ως υποψήφιος για να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός της Σκωτίας και ηγέτης του SNP», δήλωσε μέσω Twitter ο 37χρονος Γιούσαφ, βουλευτής από το 2011 με εμπειρία στο περιφερειακό υπουργικό συμβούλιο.

A huge decision to make, but with the support & love of my family, I have decided to put myself forward as a candidate to become Scotland's next First Minister, and Leader of the SNP.



See my video below for some of the reasons why I believe I am the right person for the job 👇 pic.twitter.com/aDbVUe568E