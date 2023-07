Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη, πρωτεύουσα του Ιράκ, και την πυρπόλησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, δήλωσε πηγή του Reuters και διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων επιτόπου.

#BREAKING: Rioters storm and set fire to the Swedish Embassy in Baghdad, Iraq, reportedly in response to the burning of the Quran in Stockholm. #BreakingNews pic.twitter.com/ulaGmjb6iU