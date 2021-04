Ιράκ: Τρεις ρουκέτες έπληξαν το αεροδρόμιο της Βαγδάτης - Σταθμεύουν στρατιώτες των ΗΠΑ

Τρεις ρουκέτες έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου είναι τοποθετημένοι Αμερικανοί στρατιώτες, σε ακόμη ένα επεισόδιο των εντάσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στην επικράτεια του Ιράκ, που παραμένει στη μέγγενη των δύο συμμάχων του.

Οι ρουκέτες έπληξαν τμήμα της αεροπορικής βάσης που καταλαμβάνουν ιρακινά στρατεύματα – μοιράζονται τον χώρο με τους στρατιωτικούς που έχει αναπτύξει η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού –, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ένας Ιρακινός στρατιώτης τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, βρέθηκαν και εξουδετερώθηκαν περισσότερες ρουκέτες που δεν είχαν εκτοξευθεί στην ταράτσα άδειου σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε για να εκτοξευθούν οι ρουκέτες.

Air raid sirens sounding inside the US -led military base in Baghdad, Iraq pic.twitter.com/uK7MkwLYkl