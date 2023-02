Ισραήλ: Άγριος καβγάς στη Βουλή για τις μεταρρυθμίσεις Νετανιάχου στη Δικαιοσύνη

Άγριος καβγάς ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στη Βουλή του Ισραήλ για το νομοσχέδιο αλλαγών στη Δικαιοσύνη που προωθεί η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ώρα που στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένες μεγάλες συγκεντρώσεις κατά του περιεχομένου του νομοσχεδίου, το οποίο, μεταξύ άλλων προβλέπει, την απαγόρευση της δυνατότητας του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ανατρέπει αντισυνταγματικούς νόμους, εντός της Βουλής είχε ξεσπάσει μεγάλη ένταση με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να διαμαρτύρονται έντονα φωνάζοντας «ντροπή» και «αίσχος».

