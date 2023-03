Ιταλία: Σύγκρουση στον αέρα δύο αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας

Δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση των αεροσκαφών τους στον αέρα κοντά στη Ρώμη, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Η είδηση του θανάτου δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γκουιντόνια, κοντά στη Ρώμη, μας θλίβει», αναφέρει στην ανακοίνωσή της, εκφράζοντας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των πιλότων και προς την Πολεμική Αεροπορία.

Two SIAI-Marchetti 208 military training aircraft of the Italian Air Force collided near Rome. According to media reports, both pilots were killed. One plane crashed into a field near Lake San Giovanni, the other crashed between houses.



No injuries were reported.