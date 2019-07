Καλιφόρνια: 19χρονος ο δράστης της επίθεσης. Ρατσιστικά τα κίνητρά του

Η αστυνομία της Καλιφόρνιας αναζητά έναν ύποπτο συνεργό του ενόπλου που άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους ενώ τραυμάτισε άλλους 15 στο Γκιλρόι, στα νότια του Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης τροφίμων και ποτών την Κυριακή.



Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα 6χρονο αγόρι, όπως επιβεβαίωσε η γιαγιά του μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC7 News.



Ο δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς λίγη ώρα αφότου άρχισε να πυροβολεί τον κόσμο στο τριήμερο Φεστιβάλ Σκόρδου του Γκιλρόι. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS News και NBC News, που επικαλούνται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, πρόκειται για τον 19χρονο Σαντίνο Ουίλιαμ Λέγκαν.



Ένας δεύτερο ύποπτος "ενεπλάκη με κάποιον τρόπο, αλλά δεν γνωρίζουμε με ποιον ακριβώς", δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκιλρόι, Σκοτ Σμίθι.



«Δεν έχουμε ιδέα ποιο ήταν το κίνητρο», πρόσθεσε.



Οι αστυνομικοί βρήκαν στον χώρο του φεστιβάλ ένα τουφέκι.



Ο ένοπλος είχε μαζί του εργαλεία και έκοψε έναν φράχτη για να περάσει ανενόχλητος στο φεστιβάλ, αφού στην είσοδο υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων και άλλα μέτρα ασφαλείας.



Ο Λέγκαν φαίνεται ότι είχε αναρτήσει μια φωτογραφία από το φεστιβάλ, μαζί με σχόλια με τα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του, στον λογαριασμό του στο Instagram λίγο πριν ανοίξει πυρ.



Ο λογαριασμός αυτός ανοίχτηκε μόλις πριν από μερικές ημέρες και απενεργοποιήθηκε κάποια στιγμή σήμερα το πρωί.



Μια άλλη φωτογραφία που αναρτήθηκε την Κυριακή δείχνει μια πινακίδα που προειδοποιεί για τον υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.



Η λεζάντα της καλεί τον κόσμο να διαβάσει το βιβλίο "Might is Right", ένα ρατιστικό και σεξιστικό κείμενο γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα από άγνωστο συγγραφέα με το ψευδώνυμο "Ράνιαρ Ρέντμπερντ".



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη θλίψη του για το επεισόδιο αυτό.



«Ενώ οι οικογένειες περνούσαν μαζί τον χρόνο τους σε ένα τοπικό φεστιβάλ, ένας εγκληματίας δολοφόνος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις αθώους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου και ενός μικρού παιδιού», είπε ο πρόεδρος.



Πηγή: ΑΠΕ