Κίνα: Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί του Boeing 737-800 που συνετρίβη τη Δευτέρα

Βρέθηκε η μία ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής της πτήσης του Boeing 737-800 που συνετρίβη τη Δευτέρα στη νότια Κίνα με 132 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

«Ένα μαύρο κουτί της πτήσης MU5735 της China Eastern βρέθηκε στις 23 Μαρτίου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της CAAC Λιου Λουσόνγκ.

Το αεροπλάνο της China Eastern Airlines εκτελούσε την εσωτερική πτήση ανάμεσα στις πόλεις Κουνμίνγκ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας, και Καντόνα, στο νότιο, όταν συνετρίβη τη Δευτέρα σε δασώδη ορεινή περιοχή στην Γουτζού στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εκατοντάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί, γιατροί, εθελοντές και τοπικοί πολιτικοί αξιωματούχοι κινητοποιήθηκαν για να βρουν ίχνη από τους επιβαίνοντες, προσωπικά τους αντικείμενα και τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου.

Υπεύθυνος της πολιτικής αεροπορίας δήλωσε την Τρίτη, το βράδυ, ότι προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κανένας επιζών. Ωστόσο η σχεδόν κάθετη πτώση του αεροπλάνου προτού προκληθεί φωτιά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ελπίδες.

Λίγο νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινωθεί διακοπή των ερευνών λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλημμύρισαν με νερό την περιοχή της συντριβής του αεροπλάνου, με τη λάσπη να καθιστά επικίνδυνο το έδαφος για τα σωστικά συνεργεία.

«Μπορεί να προκληθούν μικρές κατολισθήσεις», δήλωσε δημοσιογράφος του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου CCTV, ο οποίος σημείωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «οσμή κηροζίνης» στο σημείο, δύο ημέρες μετά την τραγωδία.

«Στο σημείο πρόσκρουσης του αεροπλάνου έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος λάκκος. Εκεί έχει συσσωρευτεί νερό και σίγουρα θα είναι απαραίτητο να γίνουν εργασίες απάντλησης των υδάτων», υπογράμμισε.

Η επιβεβαίωση του θανάτου των 123 επιβατών και των 9 μελών του πληρώματος του αεροπλάνου θα καταστήσει το δυστύχημα αυτό την χειρότερη αεροπορική τραγωδία από το 1994 στην Κίνα, όπου η αεροπορική ασφάλεια κρίνεται πολύ καλή από τους ειδικούς.

Σύμφωνα με την CAAC, όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο ήταν Κινέζοι.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του εξιδεικευμένου ιστοτόπου Flightradar, το αεροπλάνο σημείωσε απότομη πτώση προς το έδαφος προτού συντριβεί. Αυτό κρίθηκε ασυνήθιστο από τους ειδικούς.

«Όταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκε την μεγάλη μείωση ύψους του αεροπλάνου, προσπάθησε αμέσως να επικοινωνήσει με το πλήρωμα, πολλές φορές, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση», δήλωσε χθες ο Τζου Τάο, ο διευθυντής αεροπορικής ασφάλειας στην CAAC.

Το αεροπλάνο δεν ήταν παλιό, βρισκόταν σε υπηρεσία στην Κίνα από το 2015 και είχε ήδη πραγματοποιήσει σχεδόν 9.000 πτήσεις άνω των 18.000 ωρών, διευκρίνισε. Σύμφωνα με την China Eastern, πληρούσε όλες τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας.

Η CAAC έδωσε εξάλλου εντολή για γενική επιθεώρηση στον αεροπορικό τομέα τις δύο επόμενες εβδομάδες.

