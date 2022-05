Κίνα: Αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο και πήρε φωτιά - 40 τραυματίες

Αεροσκάφος της κινεζικής εταιρείας Tibet Airlines βγήκε από διάδρομο αποπροσγειώσεων και έπιασε φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο της Τσονγκτσίνγκ (νοτιοδυτικά), χωρίς πάντως να χάσει τη ζωή του κάποιος από τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι 113 επιβάτες και τα εννιά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και είναι «ασφαλείς», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα. Περίπου 40 άνθρωποι, που υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς, διακομίστηκαν πάντως σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

#China: Urgent | A Chinese passenger aircraft caught fire after it skidded off the runway in #Chongqing, causing a number of injuries.#aviation #aviation_safety#Airbus pic.twitter.com/bQZtAmFlPg