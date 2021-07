Κύπρος: Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη - Μπορέλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ είχε o υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

''Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε τα τελευταία νέα σε σχέση με το Κυπριακό, με ειδική έμφαση στα Βαρώσια και σε ό,τι αφορά την θέση για ανάγκη σε πλήρη σεβασμό στα ψηφίσματα των ΗΕ, 550, 789 και 1251, η οποία είναι σαφής και ξεκάθαρη'', αναφέρεται σε ανάρτηση του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

☎️ In telephone conversation with #EU HRVP @JosepBorrellF, FM @Christodulides discussed latest in relation to #Cyprob, with special emphasis on #Varosha, with regard to which the position of the EU for the need to fully respect UNSCRs 550, 789 & 1251 is clear and unambiguous. pic.twitter.com/SFqj23S9Ak