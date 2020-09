Με εγκάρσια μυελίτιδα διαγνώστηκε ο εθελοντής στον οποίο χορηγήθηκε το εμβόλιο της AstraZeneca

Ένας εκ των εθελοντών στον οποίο χορηγήθηκε δόση του υπό κλινική έρευνα εμβολίου κατά του Covid – 19 παρουσίασε συμπτώματα εγκάρσιας μυελίτιδας. Πρόκειται για μία ασθένεια η οποία ενδεχομένως να οφείλεται σε ιογενή φλεγμονή.

Ωστόσο όλο το πρόγραμμα κλινικών μελετών της φάσης 3, το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη από τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πάγωσε μέχρι νεοτέρας. Η διακοπή των κλινικών μελετών στην κρισιμότερη φάση ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου ωστόσο δεν γίνεται ποτέ χωρίς επιπτώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση οι επιπτώσεις είναι χρηματιστηριακές, πολιτικές αλλά και επιστημολογικές.

Χρηματιστηριακές διότι αμέσως έπεσε η μετοχή της βρετανικής εταιρείας AstraZeneca όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ άρχισε η κούρσα ανταγωνισμού με τις δύο επίσης προπορευόμενες φαρμακευτικές, τη Moderna και την Pfizer.

Πολιτικές διότι ένα ολόκληρο πλάνο-σχέδιο των διοργανωτών της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται στη δυνατότητα παροχής του παρασκευάσματος όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντως πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Επιστημολογικές διότι ενισχύονται οι προειδοποιήσεις των ειδικών που ζητούν πλήρεις και ασφαλείς ελέγχους, παράταση χρόνου και επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων για την παρασκευή του εμβολίου. Παράλληλα επιτείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιστημονικών ομάδων (9 συνολικά) που προηγούνται στην έρευνα και Παρασκευή σκευάσματος. Time is money αλλά και vaccine is power. Πρόκειται για ένα δίδυμο που χαρακτηρίζει την κούρσα ανταγωνισμού στον πλανήτη μεταξύ επιστημόνων, εταιρειών αλλά και χωρών. Το εμβόλιο κατά του Covid-19 μεταλλάσσεται σε εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και επιβεβαίωσης πολιτικής επιρροής.

Τι είναι η εγκάρσια μυελίτιδα

Η εγκάρσια μυελίτιδα (παλαιότερα εγκάρσια μυελίτις, αγγλικά trasverse myelitis) είναι νόσος που ανήκει στην ειδικότητα της Νευρολογίας, αγνώστου αιτιολογίας, η οποία εκδηλώνει αλλοιώσεις εντός του νωτιαίου μυελού. Ανήκει στην ομάδα των απομυελινωτικών παθήσεων. Εκτιμάται ότι αποτελεί μορφή ή παραλλαγή της πολλαπλής σκλήρυνσης (σκλήρυνση κατά πλάκας) από ένα επίπεδο του νωτιαίου μυελού και περιφερικά.

O αγγλικός ορισμός της παθήσεως είναι: «Transverse myelitis (Latin: myelitis transversa) is a neurological disorder caused by an inflammatory process of the spinal cord and can cause axonal demyelination. The name is derived from Greek myelós (μυελός) referring to the "spinal cord", and the suffix -itis, which denotes inflammation. Transverse implies that the inflammation is across the thickness of the spinal cord».

Η ιδιοπαθής εγκάρσια μυελίτιδα θεωρείται νευρολογική νόσος αγνώστου αιτιολογίας. Ανήκει στην ομάδα των απομυελινωτικών παθήσεων. Μέχρι σήμερα έχουν ενοχοποιηθεί διάφορα αίτια όπως ιογενείς λοιμώξεις, φλεγμονές, αυτοάνοσα νοσήματα κ.λπ. Στην ιδιοπαθή εγκάρσια μυελίτιδα, η λοίμωξη μπορεί να προκληθεί από φλεγμονή στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, από λεμφαδενοπάθεια, να συσχετιστεί με ιό απλού έρπητα ή έρπητα ζωστήρα, με ιό HIV, με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και νευροσαρκοείδωση. Η εγκάρσια μυελίτιδα μπορεί να αποτελεί την πρώτη εκδήλωση σε μια εξελισσόμενη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Λοιμώξεις: Ο πυρετός και οι μεταβολές της νοητικής κατάστασης αποτελούν ενδείξεις λοιμώδους αιτίας.[3]. Η εγκάρσια μυελίτιδα έχει περιγραφεί να συσχετίζεται με λοιμώδεις παθήσεις όπως οι εξής: Μυκόπλασμα πνευμονίας (Bacterial Infections-Mycoplasma pneumoniae), Μπορελίωσις, νόσος του Lyme (Lyme Borreliosis), Σύφιλη (Syphilis,Τabes dorsalis), Φυματίωση (Tuberculosis), απλός έρπις (Viral Infections-herpes simplex), Έρπις Ζωστήρ (Herpes Zoster), Λοιμώδης Μονοπυρήνωση (Epstein-Barr virus), Εντεροϊοί (Enteroviruses), Πολιομυελίτιδα (Poliomyelitis), Νόσος Κοξάκι ( Coxsackie virus, Echovirus), Human T-cell Leukemia Virus, AIDS (Human Immunodeficiency Virus HIV), Γρίπη (Influenza), Λύσσα (rabies), Μετα-εμβολιαστική Λύσσα (Post-Vaccination-Rabies), Δαμαλίτις (Cowpox).