Μενέντεζ προς Μπλίνκεν: «Η Τουρκία δεν αξίζει να αγοράσει τα αμερικανικά F-16»

Σκληρή κριτική εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ κατά της Τουρκίας ενώπιον του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, τονίζοντας πως η Άγκυρα «δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16».



Ο Μενέντεζ με την μέθοδο της μαιευτικής θέτωντας μία σειρά ερωτημάτων στον Μπλίνκεν, «ξεγύμνωσε» την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει, καταλήγοντας σε ερώτηση προς τον κ. Μπλίνκεν «πώς χαρακτηρίζετε μία τέτοια χώρα;». Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε: «έναν προκλητικό σύμμαχο». Τότε ο Μενέντεζ επανήλθε και είπε: «Αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να λάβει τα F-16».

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks “What do you call such a country?” Blinken responds: “A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU