Ολλανδία: Πολλοί «σοβαρά τραυματίες» σε σύγκρουση τρένων

Αρκετοί άνθρωποι «τραυματίστηκαν σοβαρά» όταν επιβατικός συρμός συγκρούστηκε με εμπορευματικό και μέρος του εκτροχιάστηκε στη νότια Ολλανδία, μεταδίδει το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στο Άμστερνταμ, κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα στο τρένο που πραγματοποιούσε το βραδινό δρομολόγιο από το Λέιντεν προς τη Χάγη υπήρχαν περίπου πενήντα επιβάτες.

Εξαιτίας της σύγκρουσης το μπροστινό μέρος του τρένου κατέληξε σε λιβάδι, ενώ έχει ξεσπάσει φωτιά στο πίσω μέρος του.

