Ουκρανία: Έκρηξη στην Κριμαία κατέστρεψε πυραύλους της Ρωσίας

Έκρηξη στην πόλη Τζάνκοϊ, στη χερσόνησο της Κριμαίας, είχε αποτέλεσμα να καταστραφούν ρωσικοί πύραυλοι που μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς, ανέφερε την Δευτέρα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι πύραυλοι προορίζονταν για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επίθεση είχε σκοπό να συνεχιστεί η διαδικασία της «αποστρατιωτικοποίησης της Ρωσίας» και η προετοιμασία για την απελευθέρωση της Κριμαίας από τη ρωσική κατοχή, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Κίεβο δεν ανέλαβε ρητώς την ευθύνη για την επίθεση.

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από ρωσικής πλευράς για την καταστροφή πυραύλων ή των τύπων τους.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην Κριμαία, ανέφερε ότι συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικά UAVs στην Τζάνκοϊ.

Σύμφωνα με τον κ. Αξιόνοφ, άμαχος τραυματίστηκε και δυο κτίρια υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια που κατέπεσαν.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014, κίνηση που δεν αναγνωρίζει το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR