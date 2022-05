Ουκρανία: Κορυφαίο στέλεχος του Κρεμλίνου επισκέφθηκε τη Μαριούπολη

Το λιμάνι της πολιορκημένης Μαριούπολης επισκέφθηκε την Τετάρτη, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Κρεμλίνου.

Κατά την επίσκεψη, την οποία ανακοίνωσε ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών Ντένις Πουσίλιν μέσω Telegram, ο Κιριένκο, πρώην πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας αρμόδιος για εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις στη ρωσική προεδρία, επισκέφθηκε τη χαλυβουργία Ίλιτς και το λιμάνι της Μαριούπολης.

Putin’s domestic policy czar Sergey Kiriyenko joins United Russia functionary Andrey Turchak & DNR head Denis Pushilin at a ceremony in Mariupol to unveil a monument to “Granny Anya,” the senile old woman who greeted Ukrainian soldiers with a Soviet flag. https://t.co/Boj0JqJNJE pic.twitter.com/KSHUD2g0Yg

Η άλλη μεγάλη χαλυβουργία της πόλης, η Αζοφστάλ, είναι ο τελευταίος τομέας όπου συνεχίζονται εχθροπραξίες, καθώς στους χώρους του αχανούς εργοστασίου της εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι ουκρανοί στρατιωτικοί και δεκάδες άμαχοι.

Ο Κιριένκο και ο γενικός γραμματέας του κόμματος Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αντρέι Τούρτσακ, επισκέφθηκαν εκτός από τη Μαριούπολη και την πόλη Βολνοβάχα.

#Donbass together with the First Deputy Head of the Presidential Administration of the Russian Federation



Sergey Kiriyenko and the Secretary of the General Council of the United Russia party Andrey Turchak#Mariupol pic.twitter.com/hKIDuRMJaK