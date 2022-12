Ουκρανία: Νέες εκρήξεις στο Κίεβο από επίθεση drones

Συναγερμός ήχησε τα ξημερώματα στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία πραγματοποίησε νέα επίθεση από αέρος στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο δήμαρος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκι γνωστοποίησε ότι η ουκρανική αεράμυνα έχει καταρρίψει τουλάχιστον δέκα drones, από τα 136 που συνολικά κατεγράφησαν να επιχειρούν, στην προσπάθειά της να προφυλάξει τους κατοίκους από τις ρωσικές επιθέσεις από αέρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα drone από αυτά που καταρρίφθηκαν εξερράγη στο κέντρο της πόλης προκαλώντας αρκετές ζημιές.

#BREAKING ‼️ In the #Kyiv region and over the capital, air defense forces shot down a total of 10 Shahed-136 drones. - Kyiv mayor Vitaly Klitschko #Ukraine #UkraineUnderAttack #Kiev #UkraineRussiaWar #UkrainianArmy #UkraineWar pic.twitter.com/5ZW0cTCKTR

Explosions Reported in #Kiev - air alerts ring out in other regions of Ukraine



Unverified social media video suggests drones have entered the skies over the capital Kiev.