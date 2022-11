Ουκρανία-Πολωνία: Ουκρανοί εμπειρογνώμονες επιχειρούν στον τόπο όπου κατέπεσε ο επίμαχος πύραυλος

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες εργάζονται ήδη στον τόπο όπου κατέπεσε ο πύραυλος που σκότωσε δύο ανθρώπους στην νοτιοανατολική Πολωνία, στην μεθόριο με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Η Ουκρανία θα συνεχίσει την ανοικτή και εποικοδομητική συνεργασία με την Πολωνία σχετικά με το περιστατικό της Τρίτης, έγραψε στο Twitter ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.