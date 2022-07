Πέθανε η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνα

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι πέθανε η πρώην σύζυγός του, Ιβάνα.

BREAKING: 🚨🚨🚨Ivana Trump, the first wife of Donald Trump, has died in New York City.#IvanaTrump #DonaldTrump pic.twitter.com/u02EWIzrnu — Ajeet Kumar (@Ajeet1994) July 14, 2022

Ήταν η πρώτη σύζυγος του Αμερικάνου πρώην προέδρου, και απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών στη Νέα Υόρκη. Είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την Ιβάνκα Τραμπ και τον Έρικ Τραμπ.

Έχοντας Τσεχική αλλά και Αμερικανική υπηκοότητα, υπήρξε επιχειρηματίας, σχεδιάστρια μόδας, συγγραφέας και πρώην μοντέλο. Ζούσε στον Καναδά κατά την δεκαετία του 1970 και έπειτα μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1977.

#Breaking — #IvanaTrump, the first wife to former President #DonaldTrump has died at 73. Trump made the announcement via his personal social media site.



She passed away at home, no cause of death reported at this time. pic.twitter.com/GX1TMmT00T — Tea With Tia ☕️ (@_TeaWithTia) July 14, 2022

Κατείχε βασικές διευθυντικές θέσεις στον Οργανισμό Τραμπ ως αντιπρόεδρος του εσωτερικού σχεδιασμού, ως διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του καζίνο Trump's Castle και ως διαχειρίστρια του Plaza Hotel.

#BREAKING: Former President #DonaldTrump's ex-wife #IvanaTrump dead at the age of 73, discovered in her Upper East Side apartment.https://t.co/1GyymmJCIN — OK! Magazine USA (@OKMagazine) July 14, 2022

Πήρε διαζύγιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, το 1992.