Παιδιά εκλιπαρούν για τη δική τους... Ανάσταση, μέσα από τις υπόγειες σήραγγες του χαλυβουργείου της Μαριούπολης

Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Τούτες τις ώρες που όλη η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο γιορτάζει την Ανάσταση του Θεανθρώπου, υπάρχουν κάποιες παιδικές καρδιές στην ουκρανική Μαριούπολη, που χτυπούν δυνατά έχοντας μεγάλη αγωνία για το αύριο. Ακριβέστερα για το αν θα χτυπούν και αύριο, καθώς βιώνουν εδώ και μέρες τον δικό τους...Γολγοθά, ζώντας μέσα σε σήραγγες στο εργοστάσιο χάλυβα Aζοφσταλ, του ουκρανικού λιμανιού. Το μόνο που έχουν να ελπίζουν είναι η δική τους...Ανάσταση, με απλά λόγια να σώσουν τη ζωή τους. Να απομακρυνθούν το συντομότερο δηλαδή, από τις υπόγειες σήραγγες στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, από τη φρίκη του πολέμου σε ασφαλή εδάφη για να συνεχίσουν να ζουν.

Το βίντεο που ακολουθεί, γυρίστηκε την Μεγάλη Πέμπτη μέσα στο εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στην Μαριούπολη. Δείχνει γυναίκες και παιδιά που λένε ότι «ξεμένουν από δυνάμεις» και πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως σε εδάφη που ελέγχονται από την Ουκρανία.

Με δεδομένο ότι τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά και το Μεγάλο Σάββατο, δεν κατέστη δυνατόν για διάφορους λόγους να λειτουργήσουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι απομάκρυνσης των αμάχων από τη Μαριούπολη, η ζοφερή κατάσταση στο Αζοφστάλ για τα εγκλωβισμένα παιδιά, παραμένει αμετάβλητη ως και σήμερα.

Στο παραπάνω βίντεο οι γυναίκες αναφέρουν ότι συνολικά 15 παιδιά ζουν σε σήραγγες, παιδιά όλων των ηλικιών από μωρά έως έφηβους. Έχουν παγιδευτεί μαζί με τις οικογένειές τους και άλλους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο εργοστάσιο.

Η εικόνα δείχνει πολλά παιδιά, περιτριγυρισμένα από ρούχα και αυτοσχέδια κρεβάτια. Ένα από αυτά κάνει μια εργασία σε ένα βιβλίο ζωγραφικής. Ένα άλλο αγόρι λέει ότι είναι απελπισμένος, ότι θέλει να δει ξανά το φως του ήλιου και να αναπνεύσει καθαρό αέρα μετά από εβδομάδες που ζει σε ένα μπουντρούμι.

Μια γυναίκα που δεν κατονομάζεται λέει ότι έχει περάσει 50 ημέρες κάτω από τη γη, δηλαδή από τις 25 Φεβρουαρίου, τη δεύτερη ημέρα της εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Άλλοι λένε ότι κατέφυγαν στο εργοστάσιο στις αρχές Μαρτίου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν τα διαμερίσματά τους με πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές.

«Το φαγητό και το νερό έχουν σχεδόν τελειώσει, ο κόσμος βρίσκεται πλέον στα όρια της πείνας. Όλες οι προμήθειες που φέραμε μαζί μας τελειώνουν. Σύντομα δεν θα έχουμε αρκετό φαγητό ούτε για τα παιδιά», είπε η γυναίκα για να προσθέσει αμέσως μετά: «Είμαστε εδώ και χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε στο επίκεντρο των πολεμικών γεγονότων και δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Το παιδί μου πρέπει να απομακρυνθεί σε μια ήσυχη περιοχή. Παρακαλούμε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας για τα παιδιά μας».

Μια άλλη γυναίκα συνέχισε να μιλάει στον ίδιο δραματικό τόνο: «Ανησυχούμε για τις ζωές των παιδιών μας και των ηλικιωμένων γονέων μας που χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Τους τελειώνουν οι δυνάμεις αλλά και η δύναμη για τη ζωή. Δεν υπάρχει ούτε μια μέρα χωρίς βομβαρδισμούς. Φοβούνται ακόμη και να πάνε στην τουαλέτα».

Ακολουθεί και το σχετικό με το παραπάνω θέμα, tweet του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Dozens of #Ukrainian kids are trapped inside bomb shelters of#Azovstal steelworks as #Russia continues to drop bombs and missiles there. Many hide there for almost two months already, deprived of their basic rights. They need to be allowed to safely evacuate to 🇺🇦 territory. pic.twitter.com/F4VYRhpAcI