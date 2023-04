Πεντάγωνο: Με 15ετή φυλάκιση κινδυνεύει ο 21χρονος Τεϊσέιρα για τα απόρρητα έγγραφα που διέρρευσε

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, ικανές να του επιφέρουν ακόμη και δεκαπενταετή φυλάκιση βρίσκεται ο 21χρονος Τζακ Τεϊσέιρα, μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα έγγραφα της απαγγελίας κατηγοριών σε βάρος του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεϊσέιρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαρροή εκατοντάδων διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ σε διαδικτυακή πλατφόρμα συνομιλιών με θέμα το gaming.

BREAKING>>> Pentagon Docs suspect Jack Teixeira - seen here being taken into custody in Dighton - made initial appearance in court - will be back in front of judge on April 19 - latest on ⁦@7News⁩ ⁦@RobWayTV⁩ ⁦@scooperon7⁩ ⁦@KimberlyBookman⁩ pic.twitter.com/LhFkk6JxWe