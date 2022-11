Πολωνία: Ο Ζελένσκι εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της «τρομοκράτισσας Ρωσίας»

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους την Τρίτη, μετά τις πληροφορίες για δυο νεκρούς εξαιτίας έκρηξης πυραύλου, που κατά τη Βαρσοβία ήταν «ρωσικής κατασκευής», στην πολωνική επικράτεια.

«Εξέφρασα συλλυπητήρια για τον θάνατο Πολωνών πολιτών εξαιτίας της πυραυλικής τρομοκρατίας της Ρωσίας. Ανταλλάξαμε διαθέσιμες πληροφορίες και διευκρινίσαμε όλα τα γεγονότα. Η Ουκρανία, η Πολωνία και όλη η Ευρώπη πρέπει να προστατευθούν πλήρως από την τρομοκράτισσα Ρωσία», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος εκφράστηκε στα αγγλικά μέσω Twitter

Had a call with 🇵🇱 President @AndrzejDuda. Expressed condolences over the death of Polish citizens from Russian missile terror. We exchanged available information and are clarifying all the facts. 🇺🇦, 🇵🇱, all of Europe and the world must be fully protected from terrorist Russia.