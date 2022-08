Πρώην βουλευτής του Ζελένσκι δολοφονήθηκε στο σπίτι του

Ο Ουκρανός πρώην βουλευτής Αλεξέι Κοβάλεφ, που είχε ταχθεί με το κόμμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά στη συνέχεια στήριξε τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής στη Χερσώνα, δολοφονήθηκε την Κυριακή, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι ρωσικές ερευνητικές αρχές.

«Ο αναπληρωτής επικεφαλής της πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης της περιοχής της Χερσώνας, αρμόδιος για αγροτικά θέματα, Αλεξέι Κοβάλεφ, υπέκυψε αφού τραυματίστηκε από σφαίρες» ανέφερε η Επιτροπή Ερευνών στον λογαριασμό της στο Telegram.

Reports of Alexei Kovalev's death come just months after he survived a separate assassination attempt. https://t.co/JdIsQy08t3

Ο Κοβάλεφ δέχτηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, την Κυριακή 28 Αυγούστου. Μια νεαρή γυναίκα που ζούσε μαζί του σκοτώθηκε επίσης, πρόσθεσε η Επιτροπή, αρμοδιότητα της οποίας είναι να διερευνά εγκληματικές ενέργειες.

Ο 33χρονος Κοβάλεφ εξελέγη βουλευτής Χερσώνας το 2019 και είχε ενταχθεί στο κόμμα του Ζελένσκι στο ουκρανικό κοινοβούλιο. Μετά τη ρωσική εισβολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, και την κατάκτηση της Χερσώνας από τους Ρώσους, πέρασε στο πλευρό της κατοχικής διοίκησης. Στα τέλη Ιουνίου είχε γίνει άλλη μια απόπειρα δολοφονίας του.

⚡️#Russian media confirm the murder of Alexei Kovalev. According to some reports, he was shot to death; according to others, he died as a result of a stab wound. https://t.co/TfQ59aLxV3