Συνετρίβη αεροσκάφος στην Ινδία

Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ινδία το απόγευμα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ένα αεροσκάφος της Air India Express που ταξίδευε από Ντουμπάι συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Καλικούτ.

Oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν φόβοι για τουλάχιστον δύο νεκρούς και πως 35 άτομα τραυματίστηκαν κατά την προσγείωση του αεροσκάφους, σύμφωνα με δήλωση αξιωματικού της αστυνομίας που επικαλείται το Πρακτορείο Reuters.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg — ANI (@ANI) August 7, 2020

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 184 επιβάτες, μεταξύ αυτών 10 μωρά, και έξι άτομα πλήρωμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και με όσα δείχνουν φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος, η άτρακτος του αεροπλάνου κόπηκε στα δύο μετά την προσγείωση, ενώ υπάρχουν αναφορές για δεκάδες αγνοούμενους. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι, ενώ ο πρώην υπουργός Τουρισμού Alphons Kannanthanam δήλωσε πως ο ένας πιλότος του αεροπλάνου έχει χάσει τη ζωή του.

#WATCH Kerala: Visuals from outside the Karipur Airport, after Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at the airport. pic.twitter.com/hCimakcNRY — ANI (@ANI) August 7, 2020

Air India plane with 191 passengers skids off runway in Calicut. More details awaited. #calicut#karipur pic.twitter.com/Py1SlcEyGf — #Stay_Home #Stay_Safe (@imAnkeshanand) August 7, 2020

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι και συνετρίβη κατά την προσγείωσή του, κάτω από συνθήκες καταρρακτώδους βροχής, στο αεροδρόμιο Κεράλα του Καλικούτ στη Νότια Ινδία. Η αστυνομία να ανακοίνωσε: «Η πτήση της Air India, με αριθμό IX-1344, βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου στις 7:45 τοπική ώρα».



Kerala: An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. pic.twitter.com/TxrQEzxPDV — ANI (@ANI) August 7, 2020

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/g9Ke77by1G — #Stay_Home #Stay_Safe (@imAnkeshanand) August 7, 2020

Air India Express Boeing 737 split into two after overshooting the runway at #Calicut Internal airport said a top officer to me. Casualty feared while CISF and local admin launched rescue and relief operation. #Keral #KeralaRains #AirAccident pic.twitter.com/JsmxZ14icg — Aashish (@Ashi_IndiaToday) August 7, 2020