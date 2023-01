Συρία: 16 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από την κατάρρευση κτηρίου στο Χαλέπι

Δεκαέξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από την κατάρρευση κτηρίου την Κυριακή (22/1) σε μια γειτονιά του Χαλεπίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Στις 03.00 το πρωί, στην κουρδική συνοικία Σέιχ Μακσούντ, το πενταώροφο κτήριο κατέρρευσε μετά την εισροή νερού στα θεμέλιά του κι ενώ οι κάτοικοι κοιμόντουσαν, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Επτά οικογένειες διέμεναν στο κτήριο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, σχεδόν 35 άνθρωποι σύμφωνα με κατοίκους, παρότι δεν είναι σαφές πόσοι μεταξύ αυτών βρίσκονταν μέσα στο κτήριο την ώρα που κατέρρευσε.

Ο απολογισμός ανερχόταν σε 16 νεκρούς και 4 τραυματίες έως αργά το απόγευμα της Κυριακής, μετέδωσε το Sana.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει την έδρα του στη Βρετανία και διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών επί του πεδίου στη Συρία, ένα παιδί σκοτώθηκε.

Το πρωί, το επίσημο κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Anha είχε κάνει λόγο για 12 νεκρούς, από τους οποίους 5 παιδιά, επικαλούμενο έναν προσωρινό απολογισμό.

Τέσσερις άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το Sana.

Οι διασώστες, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που αγνοούνται μέσα στα ερείπια.

Εικόνες που μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση έδειχναν διασώστες να δουλεύουν μέσα στα χαλάσματα με τα χέρια καλυμμένα με σκόνη. Δίπλα τους εκσκαφείς σκάβουν μέσα σε μια θάλασσα από συντρίμμια.

ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب إلى 16 وفاة و4 مصابين.



The number of victims of the collapse of the residential building in Sheikh Maqsoud neighborhood in Aleppo city has risen to Sixteen, including a child and 4 seriously injured. pic.twitter.com/KQgHtUJFJQ