Στασίασε η Wagner κατά του ρωσικού στρατού

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό» διεμήνυσε ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ραγδαία εξελίσσονται τα γεγονότα στη Ρωσία μετά την νυχτερινή, αιφνιδιαστική απόφαση του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner να στασιάσει κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, αφότου με νέο ηχητικό μήνυμα που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram διαβεβαίωσε σήμερα πως μπήκε στη χώρα μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία. Κάλεσε τους Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο της Ουκρανία να ταχθούν στο πλευρό του και δήλωσε πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό».

Είχε προηγηθεί χθες η ανακοίνωση του ότι ο ρωσικός στρατός υποχωρεί και «πνίγεται στο αίμα του» σε Ζαπορίζια, Χερσώνα και Μπαχμούτ, ενώ οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται επιτυχημένα στα νότια και νοτιοδυτικά. Επίσης, δήλωσε ότι «ο πόλεμος ήταν απαραίτητος για μερικά καθάρματα που ήθελαν να προαχθούν», και τους «ολιγάρχες» που τον «είχαν ανάγκη» και σκόπευαν να μοιραστούν τα λάφυρα, ενώ το Κίεβο ήταν κατ’ αυτόν «έτοιμο να αποδεχθεί την όποια συμφωνία».

Λίγο αργότερα ο αρχιμισθοφόρος και πρώην σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι βομβάρδισε στρατόπεδα της οργάνωσης του, σκοτώνοντας πολλούς μαχητές και ορκίστηκε εκδίκηση. «Αυτοί που σκότωσαν τα παλικάρια μας, που κατέστρεψαν τις ζωές πολλών δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών, θα τιμωρηθούν», είπε. Στην συνέχεια ξεκίνησε μία ολονύχτια μάχη μεταξύ των δύο πλευρών και προέλασή του Πριγκόζιν προς το ρωσικό έδαφος που έθεσε σε συναγερμό τις ρωσικές αρχές.

Σήμερα το πρωί, μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πριγκοζίν με τους μαχητές και τα άρματα μάχης του κατέλαβε το ρωσικό αρχηγείο στρατού στο Ροστόφ - στο κτήριο που στεγάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών και οι μυστικές υπηρεσίες - και Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αλλάζουν στρατόπεδο και συντάσσονται μαζί του.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/730rL9uetq — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Those are not Russian National Guard troops. That looks like Wagner troops entering the SMD HQ. pic.twitter.com/AC2wxAcBmJ — Alexander S. Vindman ❎ (@AVindman) June 24, 2023

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινική έρευνα κατά του Γεβγκένι Πριγκόζιν. Το Κρεμλίνο με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας ότι «όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται».

Η Μόσχα έλαβε αντιτρομοκρατικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας σύμφωνα με τον Guardian. Ο δήμαρχος της Μόσχας επιβεβαίωσε ότι λαμβάνονται αντιτρομοκρατικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο Σεργκέι Σομπιάνιν είπε ότι η πόλη εισάγει επίσης πρόσθετους ελέγχους στους δρόμους, αναφέρει το Reuters.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ροστόφ, Βασίλι Γκολούμπεφ, δήλωσε επίσης ότι όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ακυρωθεί. Οι δημοτικές συγκοινωνίες στην πόλη λειτουργούν «αλλά οι διαδρομές γύρω από το κέντρο της πόλης έχουν αλλάξει», είπε στο Telegram. Οι προαστιακές συγκοινωνίες από το Αζόφ, το Μπάταγσκ και το Ακσάι λειτουργούν τακτικά. Υπάρχουν προσωρινοί περιορισμοί στο Τάγκαρονγκ [πόλη-λιμάνι], καθώς και στη βόρεια κατεύθυνση από το Ροστόφ.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης εικονίζουν στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στις τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

What appears to be an S-400 missile air defence system was being moved at 4:15am in Moscow, Russia. pic.twitter.com/IYWEPhcasR — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

This is huge: The Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in Rostov, Russia, which means they are well on their way to Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a Putin supporter today. A coup in real-time. pic.twitter.com/2rwfpXrgux — Victor Shi (@Victorshi2020) June 24, 2023

🇷🇺 TROOPS NOT RESISTING WAGNER



⚡️⚡️⚡️ 🇷🇺 Ministry of Interior does NOT prevent the passage of the Wagner convoy.



Moscow is rapidly losing control of the situation. pic.twitter.com/UmjJqRO7Zt — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 24, 2023

Εικόνες από το Ροστόφ-ον-Ντον, που δείχνουν αστυνομία και τεθωρακισμένα οχήματα στους δρόμους:

Την ίδια ώρα οι αυξανόμενες εντάσεις στο εσωτερικο της Ρωσίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του πολέμου στην Ουκρανία καθώς διχαζει τον ρωσικό στρατό εν μέσω της αντεπίθεσης της Ουκρανίας, σύμφωνα με αναλυτές. Η Jessica Genauer, ειδικός σε διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Flinders στην Αυστραλία, είπε στον Guardian πως: «Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να κλιμακώνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι δεν είναι καλά τα νέα για τον Πούτιν και για τη Ρωσία. Ακόμα κι αν αυτό δημιουργήσει εκτεταμένη αστάθεια, θα το έβλεπα ως μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας - ότι αρχίζουν δηλαδή να εμφανίζονται ρωγμές στον πολιτικό τομέα στη Ρωσία, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν πέτυχε, όπως περίμενε ο Πούτιν».

Μαχητές της Wagner κατέρριψαν στρατιωτικό ελικόπτερο της Ρωσίας

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Wagner», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς. Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμός αυτός αληθεύει.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Πριγκόζιν υποστήριξε σε προηγούμενο ηχητικό μήνυμά του ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Wagner παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

«Προβοκάτσια»

Οι κατηγορίες «για τα υποτιθέμενα πλήγματα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας εναντίον βάσεων μετόπισθεν του παραστρατιωτικού ομίλου Wagner δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν προβοκάτσια», αντέτεινε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ρώσος στρατηγός με επιρροή, ο Σεργκέι Σουροβίκιν, κάλεσε τους μαχητές της Wagner να επιστρέψουν στους στρατώνες τους. «Απευθύνομαι στους πολεμιστές και στους ηγέτες του ομίλου Wagner. Έχουμε το ίδιο αίμα, είμαστε πολεμιστές. Ζητώ να σταματήσετε/ Προτού να είναι πολύ αργά, πρέπει να υπακούσετε στη βούληση και στις διαταγές του εκλεγμένου προέδρου της Ρωσίας», τόνισε ο στρατηγός Σουροβίκιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Главнокомандующий ВКС России генерал Сергей Суровикин записал видеообращение к «ЧВК Вагнера», в котором призвал остановиться и «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации»https://t.co/9ioB324hfN pic.twitter.com/py5PGMvHPb — Медиазона (@mediazzzona) June 23, 2023

Ο ανοιχτός πόλεμος αυτός φέρνει στον αφρό τις βαθιές εντάσεις στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είπε πως η «επιτροπή των διοικήσεων του ομίλου Wagner αποφάσισε» πως πρέπει να «σταματήσει» αυτούς που διοικούν τον ρωσικό στρατό, διαμηνύοντας πως δεν πρέπει να προβληθεί «αντίσταση» στους άνδρες του διότι «όποιον προσπαθήσει να μας σταματήσει θα τον θεωρήσουμε απειλή και θα τον σκοτώσουμε αμέσως», τονίζοντας πως θέλει να «σταματήσει» τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Είπε πως έχει στη διάθεσή του «25.000» μαχητές και κάλεσε τους Ρώσους να «ενωθούν» μαζί τους. «Είμαστε 25.000 και θα ξεκαθαρίσουμε γιατί επικρατεί χάος στη χώρα (...) Οι στρατηγικές εφεδρείες μας είναι όλος ο στρατός και όλη η χώρα», είπε ο επικεφαλής της Wagner, καλώντας να «τερματιστεί η αναρχία».

Πηγή: Guardian, Reuters