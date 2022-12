Στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι για τις 300 ημέρες πολέμου

«Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς καλύτερο τρόπο για να επισημανθεί παγκοσμίως πως η 21η Δεκεμβρίου συμπληρώνονται 300 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία». Με αυτά τα λόγια σχολιάζει η γαλλική «LeMonde» στο πρωτοσέλιδο της ηλεκτρονικής της έκδοσης την αιφνιδιαστική -όντως- ανακοίνωση πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέπτεται την Ουάσιγκτον και πως θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο.

Αν και η πρόσκληση από τον Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε διά ζώσης πριν επτά ημέρες κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Ζελένσκι, η μετακίνηση του προέδρου της Ουκρανίας κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι και τις βραδινές ώρες της Τρίτης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόεδρος της βουλής των αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον Νάνσι Πελόζι είχε ζητήσει εδώ και ημέρες από τους βουλευτές να βρίσκονται οπωσδήποτε στην Ουάσιγκτον, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ζήτημα δημοκρατίας το οποίο είναι πολύ σημαντικό

Η Πελόζι για λόγους ασφάλειας δεν είχε δώσει περισσότερες εξηγήσεις αλλά το ζήτημα δημοκρατίας αφορούσε την έλευση του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Η είδηση ότι ο Ζελένσκι θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, την οποία μετέδωσαν αρχικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τζο Μπάιντεν εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι ο Ζελένσκι θα μεταβεί στον Λευκό Οίκο προτού μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου «επιδεικνύοντας την ισχυρή, δικομματική υποστήριξη προς την Ουκρανία».

Έπειτα και ο ίδιος ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ουάσιγκτον.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.