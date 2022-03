Σχοινάς: Πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΕ για τους Ουκρανούς πρόσφυγες

Η ΕΕ υποστηρίζει τους πολίτες που φεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία με όλη τη δύναμη και το εύρος των μέσων, του προσωπικού και της χρηματοδότησής μας. Πλήρης και ακλόνητη αλληλεγγύη με τα κράτη-μέλη της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης με την Ουκρανία. Σήμερα κινητοποιούμε πρόσθετη χρηματοδότηση. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter την Τρίτη ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

The EU is supporting citizens fleeing the war in Ukraine with the full force and breadth of our instruments, personnel and funding.



Full and unwavering solidarity with the EU Member States at the Union’s external border with Ukraine.



Today we are mobilising additional funding pic.twitter.com/UMjOeMdTC4