Ο βασιλιάς δεν είναι γυμνός

Προ των Πυλών βρίσκεται η τελετή στέψης του Καρόλου Γ', ο οποίος έπειτα από τον θάνατο της μητέρας του, Ελισάβετ Β', ανακηρύχθηκε νέος μονάρχης της Βρετανίας.

Έπειτα από αρκετούς μήνες προετοιμασίας, αύριο, Σάββατο, 6 Μαΐου, ο κληρονόμος του θρόνου εδώ και 70 χρόνια αναμένεται να στεφθεί και επίσημα μέσα από μια μεγαλοπρεπή και βαθιά θρησκευτική τελετή και με παραδόσεις σχεδόν δέκα αιώνων. Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ και στους γύρω δρόμους του κεντρικού Λονδίνου για να παρακολουθήσουν μια λαμπρή επίδειξη βρετανικής μεγαλοπρέπειας.

Το στέμμα, τα σκήπτρα και η ένδυση στη στέψη του βασιλιά

Ο βασιλιάς Κάρολος και η οικογένειά του έκαναν ήδη τις τελευταίες πρόβες για την τελετή στο Αβαείο και η βρετανική πρωτεύουσα φορά τα γιορτινά της. O Κάρολος αύριο πρόκειται να φορέσει το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου που είναι διακοσμημένο από ρουμπίνια, αμέθυστους, ζαφείρια, τοπάζια και διαμάντια, όπως και η μητέρα του στη δική της στέψη. Θεωρείται το κεντρικό κομμάτι καθώς χρησιμοποιείται ακριβώς τη στιγμή της στέψης.

Το στέμμα κατασκευάστηκε αρχικά για τον Κάρολο Β’ το 1661, μετά την αποκατάσταση της μοναρχίας το 1960. Ο μεσαιωνικός προκάτοχός του, του οποίου το στέμμα έλιωσαν το 1649, πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον Άγγλο βασιλιά του 11ου αιώνα, τον Εδουάρδο τον Ομολογητή.

Tο βασιλικό σκήπτρο που θα κρατάει στη στέψη του ο Κάρολος, το Σάββατο 6 Μαΐου έχει μπει το μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο, το περίφημο «Αστέρι της Αφρικής». Το διαμάντι 530 καρατίων, ανακαλύφθηκε σε ορυχείο κοντά στην Πρετόρια το 1905 και δόθηκε στον βασιλιά Εδουάρδο Ζ΄ από τις αποικιακές αρχές της Νότιας Αφρικής

Κατά την είσοδο του στο αββαείο, ο Κάρολος Γ' θα φορέσει την «τήβεννο του Κράτους» – μια βελούδινη, πορφυρή δημιουργία – την οποία είχε φορέσει ο παππούς του, Γεώργιος VI. Επίσης, στην τελετή στέψης του θα φορέσει τη Supertunica ή «Αυτοκρατορικός μανδύας», ένα μακρυμάνικο πανωφόρι το οποίο είχε φορέσει ο βασιλιάς Γεώργιος και έχει φορεθεί από πολλούς διαδόχους. Το συγκεκριμένο ρούχο θα συνοδεύεται από μια χρυσή ζώνη.

Ο «Αυτοκρατορικός μανδύας» θα είναι σίγουρα ένα από τα κομμάτια που θα κλέψουν τις εντυπώσεις καθώς τα patterns που διαθέτει έχουν κεντηθεί με μετάξι και κλωστή από χρυσό. Ζυγίζει περίπου 4 κιλά και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα είναι αυτός που θα βοηθήσει τον πατέρα του να το φορέσει.

Τα κοσμήματα που θα φορέσει είναι πολύ συγκεκριμένα όπως κάποια δαχτυλίδια και το στέμμα του το οποίο αποτελείται από διαμάντια ενώ αναμένεται να φορά ένα λευκό γάντι στο δεξί χέρι για να κρατά το βασιλικό σκήπτρο.

Κατά την πέμπτη φάση της ενθρόνισης ο Κάρολος Γ', ο οποίος, εκτός από το δύο κιλά στέμμα στο κεφάλι, θα κρατά τη Χρυσή Σφαίρα, το 90 εκατοστών Χρυσό Σκήπτρο με τον Σταυρό και το 110 εκατοστών Χρυσό Σκήπτρο με το Περιστέρι, θα μεταφερθεί στον θρόνο, σηκώνοντάς τον στα χέρια ο Αρχιεπίσκοπος και οι Επίσκοποι.

Αμέσως μετά τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είθισται να υποκλίνονται δηλώνοντας την πίστη τους στον βασιλιά, όμως αυτή τη φορά το προνόμιο θα έχει μόνο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ – για την οικονομία του χρόνου και του κουτσομπολιού που θα ξεσήκωνε τυχόν αποκλεισμός του πρίγκιπα Χάρι. Θα ακολουθήσει η στέψη της Camilla, που θα είναι συντομότερη και χωρίς πολλές παράτες.

Το Supertunica και ο αυτοκρατορικός μανδύας (Imperial Mantle) που θα φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος.

Το στέμμα της βασίλισσας Μαρίας / The Crown of the Queen Mother

Η σύζυγος του βασιλιά επέλεξε το στέμμα της βασίλισσας Μαίρης του 1911 και όχι εκείνο της βασιλιομήτορος Ελισάβετ για τη στέψη της, ώστε να μη σκανδαλίσει, αφού ένα από τα διαμάντια του τελευταίου διεκδικούν το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και η Ινδία.

Είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη βρετανική ιστορία που δεν θα δημιουργηθεί καινούργιο στέμμα για τη βασιλική σύζυγο. Το 2.200 διαμαντιών Στέμμα της βασίλισσας Μαρίας ή της βασιλομήτορος όπως είναι επίσης γνωστό, που φτιάχτηκε το 1911 επίσης από την Garrard & Co για την στέψη του βασιλιά Γεωργίου Ε΄ και το οποίο η βασίλισσα ξαναφόρεσε 26 χρόνια αργότερα για τη στέψη του γιου της.

Πρόκειται για το κομψό και άκρως εντυπωσιακό στέμμα που φέρει το 105,6 καρατίων διαβόητο διαμάντι Koh-i-nûr, που για πολλούς εκπροσωπεί το ιμπεριαλιστικό και βίαια επεκτατικό παρελθόν της Βρετανίας, καθώς προέρχεται από τις αποικίες της Ινδίας και η παράδοσή του αποτελούσε όρο της Συνθήκης του Λεχόρ. Γι΄αυτό και το αμφισβητούμενης νομιμότητας διαμάντι πρόκειται να αντικατασταθεί ενόψει της επικείμενης τελετής στέψης, με τα διαμάντια Cullinan III, IV και V που ανήκαν στην προσωπική συλλογή της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, κίνηση που επίσης τιμά τη μνήμη της. Από εκεί άλλωστε θα ξεκινήσει και η πομπή της στέψης με προορισμό το Αβαείο του Ουέστμινστερ.

Tο χρυσό Κουτάλι της Στέψης / Ampulla and Spoon

Όσο για το χρυσό Κουτάλι της Στέψης με το οποίο δίδεται το χρίσμα με το ιερό έλαιο στο νέο βασιλιά, πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα αντικείμενα των Κοσμημάτων του Στέμματος, με ιστορία που ανάγεται στο 12ο αιώνα. Πρόκειται για ιδιαίτερης βαρύτητας κειμήλιο, όχι μόνο γιατί πρωταγωνιστεί από κοινού με το χρυσό, σε σχήμα αετού φιαλίδιο του μύρου, στο ιερότερο μέρος της τελετής στέψης, αλλά και επειδή διασώθηκε από την καταστροφή των Κοινοβουλευτικών το 1649. Το φύλαξε ο Clement Kynnersley, υπεύθυνος αξιωματούχος της βασιλικής γκαρνταρόμπας του Καρόλου Α΄, που ωστόσο οργάνωσε και την εκποίηση της ιδιοκτησίας του βασιλιά μετά την εκτέλεσή του. Με την αποκατάσταση της βασιλείας, ο Kynnersley επέστρεψε το ιερό κουτάλι στο διάδοχο του θρόνου, ελπίζοντας να κερδίσει την εύνοιά του.

Η σφαίρα του Μονάρχη / The Sovereign’s Orb

Της ίδιας χρονολογίας και επίσης από χρυσό είναι και η Σφαίρα του Μονάρχη που ως μέρος της τελετής ανακήρυξης του νέου βασιλιά, του αποδίδεται ως υπενθύμιση και σύμβολο των προνομίων και καθηκόντων του. Και στην περίπτωση της σφαίρας, το σύμβολο του διακοσμημένου με διαμάντια, μαργαριτάρια και ζαφείρια σταυρού, υπενθυμίζει ότι η εξουσία του εκάστοτε μονάρχη προέρχεται από το Θεό.

Η χρυσή άμαξα και τα άλογα

Τα άλογα που επιλέχθηκαν για να μεταφέρουν τον βασιλιά Κάρολο Γ’ στην τελετή στέψης είναι 8 γκρι άλογα που θα σύρουν την Diamond Jubilee State Coach, την χρυσή άμαξα που κατασκευάστηκε το 2012 για να τιμήσει τα 60ά χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στον θρόνο.

Η βασιλική οικογένεια παρουσίασε τα άλογα αναφέροντας μάλιστα και τα ονόματά τους.

Τα ονόματα των 8 αλόγων είναι:

Icon

Shadow

Milford Haven

Newark

Echo

Knightsbridge

Meg

Tyrone

Τα 8 γκρι άλογα είναι τα περίφημα Windsor Grey, όρος που δόθηκε στα άλογα της βασιλικής οικογένειας και χρησιμοποιούνται σε διάφορες τελετές, προκειμένου να μεταφέρουν τις άμαξες.

