Ταραχές στη Μινεσότα μετά τον θάνατο Αφροαμερικανού από αστυνομικά πυρά

Διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας ξέσπασαν σε προάστιο της Μινεάπολις την Κυριακή, όταν ένας αστυνομικός πυροβόλησε θανάσιμα έναν νεαρό Αφροαμερικανό μέσα στο αυτοκίνητό του αφού τον σταμάτησε για μια παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περίπου 16 χιλιόμετρα από το σημείο όπου πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του από την αστυνομία πέρυσι τον Μάιο.

Οργισμένο πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα του προαστίου Μπρούκλιν Σέντερ, ενώ αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση πλαστικών σφαιρών, χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων. Από τις πλαστικές σφαίρες τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο διαδηλωτές, ένας από τους οποίους αιμορραγούσε στο κεφάλι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Αυτοκίνητα της αστυνομίας υπέστησαν επίθεση από διαδηλωτές που τους πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Reuters, ενώ, σύμφωνα με ρεπόρτερ της εφημερίδας Minneapolis Star Tribune, διαδηλωτές άρχισαν κατόπιν να χοροπηδάνε πάνω στα καπό και στις οροφές των περιπολικών.

Police have set off flash bangs and chemical munitions to clear the crowd out of Brooklyn Center police department parking lot. @MPRnews pic.twitter.com/Xsu5CiyuHg

Ο άνδρας που έπεσε νεκρός από την αστυνομία ταυτοποιήθηκε από συγγενείς του και τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς ως ο Ντόντε Ράιτ, 20 ετών. Ο Γουλτς επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι παρακολουθεί τις ταραχές στο Μπρούκλιν Σέντερ καθώς “η πολιτεία μας θρηνεί τη ζωή ενός ακόμη Αφροαμερικανού την οποία του στέρησαν οι δυνάμεις της τάξης”.

Διαδηλωτές κατά της αστυνομίας ήταν ήδη στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες στη Μινεάπολις καθώς διεξάγεται η δίκη του Ντέρεκ Σοβίν, του λευκού πρώην αστυνομικού ο οποίος πίεζε το γόνατό του στον λαιμό του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ επί σχεδόν εννέα λεπτά ενώ είχε τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες πισθάγκωνα και δεν πρόβαλε καμία αντίσταση, με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Η δίκη του Σοβίν, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, βρίσκεται σήμερα στην τρίτη της εβδομάδα, ενώ το δικαστήριο όπου αυτή διεξάγεται φυλάσσεται από την Εθνοφρουρά.

Ο θάνατος του Φλόιντ πυροδότησε σειρά κινητοποιήσεων και επεισοδίων εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας και των φυλετικών ανισοτήτων στις ΗΠΑ και σε διεθνές επίπεδο.

Η μητέρα του Ράιτ, η Κέιτι Ράιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος της την πήρε τηλέφωνο χθες το απόγευμα και της είπε ότι η αστυνομία τον σταμάτησε επειδή στο πίσω παράθυρό του κρέμονταν αρωματικά αυτοκινήτου, κάτι που είναι παράνομο στη Μινεσότα. Η ίδια άκουσε την αστυνομία να λέει στον γιο της να βγει από το όχημα.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN