Τελεσίγραφο Χαμάς στο Ισραήλ για να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις από το Αλ Άκσα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν, για μία ημέρα, μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση προκειμένου να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην προετοιμασία για μια πιθανή κλιμάκωση της βίας, καθώς αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Ιερουσαλήμ.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη μεγαλύτερη άσκηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ εδώ και 30 χρόνια, με την κωδική ονομασία «Άρματα Φωτιάς». Όμως, αφού έγινε μια αποτίμηση της κατάστασης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Άβιβ Κοχάβι, αποφάσισε να αναστείλει την άσκηση για 24 ώρες και εισηγήθηκε στις ένοπλες δυνάμεις «να επικεντρώσουν όλες τις προσπάθειές τους στις προετοιμασίες και την ετοιμότητα για σενάρια κλιμάκωσης», ανέφερε μια ανακοίνωση του στρατού.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκρούστηκαν και πάλι το πρωί με την ισραηλινή αστυνομία στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται το Αλ Άκσα. Στη Σεΐχ Τζάρα, εκατοντάδες οικογένειες Παλαιστίνιων είναι αντιμέτωπες με έξωση από τα σπίτια τους, τα οποία διεκδικούνται από Ισραηλινούς εποίκους.

