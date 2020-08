Ανησυχία Μπορέλ: Αν ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε, αυτοί που ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική της ασφάλειας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, εξέφρασε σήμερα ανησυχία σχετικά με τις υποψίες ότι ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε.

Worried to hear about Alexei Navalny's @navalny suspected poisoning.

If confirmed, those responsible must be held to account.



Wishing him a swift and full recovery.