Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ διέταξε την κατάσχεση δύο αεροπλάνων του Αμπράμοβιτς

Οι αρχές των ΗΠΑ πήραν το πράσινο φως για την κατάσχεση δύο αεροπλάνων αμερικανικής προέλευσης, ιδιοκτησίας του Ρώσου επιχειρηματία Ρόμαν Αμπράμοβιτς, επειδή πέταξαν στη Ρωσία χωρίς την απαραίτητη άδεια, λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έχει καταθέσει αρκετές κατηγορίες εναντίον του Αμπράμοβιτς, υποστηρίζοντας ότι ο ολιγάρχης κατονόμασε τα παιδιά του ως δικαιούχους των αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner και Gulfstream G650 ER, παρόλο που ο ίδιος ο Αμπράμοβιτς συνέχιζε να τα ελέγχει.

The US authorities accuse Roman Abramovich of exporting 2 US-made aircraft without a license. The license was required due to #US sanctions imposed on #Russia.



According to court documents, federal prosecutors in Manhattan want to confiscate the planes.



