Το σοκαριστικό βίντεο από στιγμή που ο 32χρονος στη Γαλλία επιτίθεται στα παιδιά στην παιδική χαρά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εδώ και λίγη ώρα βίντεο που φέρoνται να αποτυπώνουν την στιγμή που ο 32χρονος στο Ανσί της Γαλλίας επιτίθεται σε παιδιά που βρισκόταν σε παιδική χαρά.

Το χρονικό της επίθεσης:

Ήταν 09:45 το πρωί όταν στο συνήθως φιλησυχο Annesy, σήμανε κόκκινος συναγερμός. Αμέσως έσπευσαν στο πάρκο «Οι κήποι της Ευρώπης» πολλά ασθενοφόρα, μεγάλη αστυνομική δύναμη καθώς και στρατιωτικές μονάδες. Μόλις είχε αναφερθεί από τον ασύρματο πως ένας άνδρας γύρω στα 30 επιτέθηκε με μαχαίρι σε μια ομάδα μικρών παιδιών ηλικίας νηπιαγωγείου. Ο απολογισμός ήταν βαρύς.

Τελικά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση τραυματίστηκαν από τις μαχαιριές πέντε άτομα, εκ των οποίων τέσσερα μικρά παιδιά στην πλειονότητα τους ηλικίας 3 ετών, αλλά και ένας ενήλικας. Τα δύο παιδάκια και ο άνδρας μεταφέρθηκαν αμέσως με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όντας σε σοβαρή κατασταση κι από τότε νοσηλεύονται στην εντατική.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη:

Δείτε το βίντεο με τον δράστη τη στιγμή που απομακρύνεται ατάραχος από το σημείο του μακελειού:

This is footage of the man who is alleged to have stabbed 7 people, including multiple children, in Annecy, France. He is thought to be a Syrian 'refugee'. pic.twitter.com/tlH9KOiyrs