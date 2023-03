Τουλάχιστον τρεις νεκροί από τον σεισμό των 6,8 Ρίχτερ σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και άλλος ένας στο Πακιστάν εξαιτίας του σεισμού, μεγέθους 6,8 βαθμών, που σημειώθηκε νωρίτερα την Τρίτη. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον ορεινό όγκο του Ινδοκαυκάσου (Χίντου Κους), κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν και το Τατζικιστάν, ενώ είχε μεγάλο εστιακό βάθος (περίπου 190 χιλιόμετρα), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Εκπρόσωπος της αφγανικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε πως δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην επαρχία Λαγκμάν, στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας. Στο γειτονικό Πακιστάν, ένα 13χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από κατάρρευση τοίχου στο σπίτι της, στην περιοχή Σουάτ (βόρεια), δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο Reuters.

Ορισμένες κοινότητες στην επαρχία Μπανταχσάν, επίκεντρο του σεισμού, είναι δυσπρόσιτες και οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυα τηλεφωνίας ή διαδίκτυο. Στην πρωτεύουσα της συγκεκριμένης επαρχίας, το Φεϊζαμπάντ, ο 29χρονος Ασράφ Ναέλ αφηγήθηκε ότι το σπίτι του σείστηκε για περίπου ένα λεπτό. «Μαζί με τα αδέρφια μου, τρέξαμε όλοι έξω… Το σπίτι μας είναι από μπετόν, άλλα πλινθόκτιστα μπορεί να υπέστησαν σοβαρές ζημιές», είπε.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί. Στο Μουζαφαραμπάντ, πρωτεύουσα του ελεγχόμενου από το Πακιστάν τμήματος του Κασμίρ – όπου περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον φονικό σεισμό του 2005 – κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους, κάποιοι κλαίγοντας και άλλοι ψάλλοντας στίχους από το Κοράνι, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Earthquake intensity in Afghanistan #earthquakes in Afghanistan pic.twitter.com/bSkT9xbtwo

#PAKISTAN 🇵🇰: Emergency imposed in local hospitals of Swat, Northern Pakistan after 6.8 earthquake. pic.twitter.com/EjdPGqcntY