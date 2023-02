Τουρκία: Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές 122 ώρες μετά τον σεισμό - 24.150 οι νεκροί

Διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν δύο γυναίκες ζωντανές από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων όπου παρέμειναν επί 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, ανακοίνωσαν σήμερα (11/2) οι αρχές.

Περισσότεροι από 24.150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους απολογισμούς.

Μία από τις διασωθείσες, η 70χρονη Μενεκσέ Ταμπάκ, εντοπίστηκε σε κατεστραμμένα κτήριο στην επαρχία Καχραμανμαράς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Στο Ντιγιάρμπακιρ ανασύρθηκε τραυματισμένη από τα συντρίμμια κτηρίου η 55χρονη Μασαλάχ Τσιτσέκ, πρόσθεσε το πρακτορείο.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



