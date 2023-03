Τουρκία: Εκλογές στις 14 Μαΐου ανακοίνωσε επίσημα ο Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν προκήρυξε επισήμως τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές για την 14η Μαΐου υπογράφοντας την απόφαση κατά την διάρκεια τελετής που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση.

«Η χώρα μας θα μεταβεί στις κάλπες για να εκλέξει τον πρόεδρο και τους βουλευτές της στις 14 Μαΐου», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά την ομιλία του μετά την υπογραφή της απόφασης.

#BREAKING Türkiye to hold presidential and parliamentary elections on May 14, President Erdogan announces pic.twitter.com/3pYDMt4tgs