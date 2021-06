Τρόμος στο Λονδίνο

Άνδρας ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε από συμμορία οπλισμένη με μαχαίρια μπροστά στο τρομαγμένο πλήθος, στο Χάιντ Παρκ, χθες στις 21:00 το βράδυ.

Το συγκλονιστικό βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους κακοποιούς να κλοτσούν και να χτυπούν το θύμα μετά από επίθεση με τεράστια λεπίδα, ενώ πλήθος κόσμου τρέχει τρομοκρατημένο να ξεφύγει.

Ένα άλλο βίντεο καταγράφει τη συμμορία να κυνηγάει το άτυχο άνδρα μέσα στο πάρκο πριν εκείνος χάσει την ισορροπία του και πέσει στο έδαφος καθώς δέχεται γροθιές και κλοτσιές στο κεφάλι. Την ίδια στιγμή μια γυναίκα πανικόβλητη ακούγεται να φωνάζει: «Μαχαιρώθηκε! Υπάρχει ένα μαχαίρι, υπάρχει ένα μαχαίρι! Θεέ μου!».

#HydePark

Horrific moment the man is seen being chased by a group of youths brandishing foot-long knives before falling to the ground. pic.twitter.com/Q5rahsXKsL