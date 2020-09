Βγήκε από το κώμα ο Αλεξέι Ναβάλνι - Βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Αλεξέι Ναβάλνι δεν βρίσκεται πλέον σε τεχνητό κώμα και ανταποκρίνεται σε ομιλία, δήλωσαν τη Δευτέρα γιατροί που τον θεραπεύουν στο νοσοκομείο Charité στο Βερολίνο. Ωστόσο, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να έχει προκληθεί μακροπρόθεσμη ζημιά από τη «σοβαρή δηλητηρίαση» με στρατιωτικό νευροτοξικό παράγοντα.

Ο κ. Ναβάλνι μεταφέρθηκε στις 22 Αυγούστου στη Γερμανία για θεραπεία έπειτα από την υποψία δηλητηρίασης που οι ειδικοί του γερμανικού στρατού αργότερα καθόρισαν ότι προέρχονταν από την οικογένεια ουσιών Νοβιτσόκ.

Ο κ. Ναβάλνι έχει βγει από το ιατρικά προκληθέν κώμα και απομακρύνεται από την αναπνευστική μηχανική υποστήριξη, δήλωσε το νοσοκομείο. «Ανταποκρίνεται σε ομιλία», ανέφερε η δήλωση. «Παραμένει πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της σοβαρής δηλητηρίασης».

«Η κατάσταση υγείας του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος έχει υποβληθεί σε θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charite του Βερολίνου από τις 22 Αυγούστου 2020, έχει βελτιωθεί. Το ιατρικά επαγόμενο κώμα του ασθενούς θα μπορούσε να τερματιστεί».

«Ο ασθενής απεξαρτάται από τον αναπνευστήρα. Αντιδρά στην ομιλία. Η μακροχρόνια επίδραση της βαριάς δηλητηρίασης δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί» αναφέρεται στο δελτίο τύπου του νοσοκομείου.

