Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων

Ο στρατός της Βόρειας Κορέας εκτόξευσε σήμερα δύο βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο άσκησης, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο της Πιονγκγιάνγκ (KCNA).

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από τη Νότια Χουανγκχάε, κοντά στη δυτική ακτή της χώρας, και διένυσαν απόσταση 611 χιλιομέτρων προτού πλήξουν τον στόχο τους, σύμφωνα με το KCNA.

Photos have been released of two medium-range ballistic missiles launched by North Korea during military exercises on March 14.



The official newspaper of the Central Committee of the Workers' Party of Korea claimed that one of the missiles hit a target over 600 km away. pic.twitter.com/DBlMcvYTua