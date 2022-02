Βραζιλία: Τουλάχιστον 94 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 35 αγνοούνται ακόμη στις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι πιο σφοδρές βροχοπτώσεις σχεδόν ενός αιώνα στην Πετρόπολις, δημοφιλή τουριστικό προορισμό σε μικρή απόσταση από το Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι Αρχές.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς κάθε ώρα που περνάει μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που μεταμόρφωσαν δρόμους στο κέντρο της Πετρόπολις σε ποταμούς λάσπης, ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, καθώς η τρέχουσα περίοδος των βροχών στη Βραζιλία αποδεικνύεται εξαιρετικά φονική.

Οι Αρχές στην πολιτεία Ρίο ντε Τζανέιρο (νοτιοανατολική Βραζιλία) τον αναθεώρησαν χθες Τετάρτη προς το χειρότερο, στους «94 επιβεβαιωμένους θανάτους», ενώ 24 άνθρωποι διασώθηκαν.

Η εισαγγελία στο Ρίο ανέφερε ότι 35 άνθρωποι έχουν «καταγραφεί» ως αγνοούμενοι από την υπηρεσία εντοπισμού εξαφανισθέντων, αν και η πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες διάσωσης δεν επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν, αυτόν τον αριθμό.

Θεωρείται σε κάθε περίπτωση πως ο απολογισμός των θυμάτων οδεύει να γίνει χειρότερος στην άλλοτε αυτοκρατορική πρωτεύουσα των περίπου 300.000 κατοίκων, περίπου εξήντα χιλιόμετρα βόρεια από το Ρίο. Στην Πετρόπολις σημειώθηκε μέσα σε μερικές ώρες προχθές Τρίτη βροχόπτωση περίπου ίση σε όγκο με αυτή που κατά μέσον όρο καταγράφεται όλο τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία MetSul.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Κλαούντιου Κάστρου, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως επρόκειτο για «τις χειρότερες βροχές από το 1932».

Η Βραζιλία έχει δοκιμαστεί αυτή την περίοδο των βροχών από εξαιρετικά σφοδρές κατακρημνίσεις – στις πολιτείες Μπαΐα (βορειοανατολικά), Μίνας Ζεράις και Σάο Πάολο (νοτιοανατολικά) – που ειδικοί συνδέουν με τις κλιματικές αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Με την κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος ακραίων φαινομένων αυξάνεται, τονίζουν επιστήμονες. Οι βροχές, που συνδυάζονται στη Βραζιλία με τη συχνά ταχύτατη και χωρίς τον προσήκοντα σχεδιασμό αστικοποίηση, ευνοούν τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

