Βρετανία: Ακτιβιστές προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε τέσσερις γέφυρες του Λονδίνου

Ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Just Stop Oil» προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε τέσσερις γέφυρες του Λονδίνου με τις σημερινές κινητοποιήσεις τους.

Αστυνομικοί απομάκρυναν τους διαδηλωτές από τις Waterloo Bridge, Tower Bridge, London Bridge και Blackfriars Bridge, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία. Δεν υπήρξαν αναφορές για προσαγωγές ή συλλήψεις.

Σύμφωνα με την οργάνωση «Just Stop Oil», συνολικά 68 ακτιβιστές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τέσσερις γέφυρες του Λονδίνου, με κύριο αίτημα να σταματήσει η βρετανική κυβέρνηση την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

🏛️ Every major British political party apart from the Tories agrees we must have no new oil, gas or coal. The Scottish and Welsh Parliaments agree. The broad majority of the British population agrees with Just Stop Oil’s demand. Many might take issue with the disruptive tactics,… pic.twitter.com/NrKNqQnYRh