Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον θα είναι υποψήφιος για την πρωθυπουργία και έχει τη στήριξη του απαιτούμενου αριθμού βουλευτών, δηλώνει υπουργός

Ο Μπόρις Τζόνσον θα συμμετάσχει στην κούρσα διαδοχής της Λιζ Τρας, στην πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε σήμερα στο Sky News ο Κρις Χίτον-Χάρις, υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, δηλώνοντας ότι ο πρώην ηγέτης έχει αρκετή στήριξη από τους βουλευτές για να περάσει το όριο των 100 ψήφων.

Ερωτηθείς για το εάν ο Τζόνσον θα είναι υποψήφιος, ο Χίτον-Χάρις δήλωσε: «Ναι, αυτό πιστεύω».

«Έχουμε όντως τους αριθμούς…δεν είναι αυτό πρόβλημα».

Ο Χίτον-Χάρις, είναι ένας από τα έξι μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ανάμεσα στους Μπεν Γουάλας, Σάιμον Κλαρκ, Τζέικομπ Ρις-Μογκ, Άλοκ Σάρμα και Αν-Μαρί Τρεβέλιαν, που έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Τζόνσον.

We need a leader with a proven track record of delivery, the resilience to lead our country, a mandate from the British people and the ability to defeat Keir Starmer.



That’s why I’m backing @BorisJohnson to finish the job he started in 2019.https://t.co/NXspF2uJjy