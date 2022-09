Βρετανία: Στο Μπάκιγχαμ η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ

Πέντε ημέρες μετά τον θάνατό της στη Σκωτία, η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ μεταφέρθηκε την Τρίτη στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, όπου την υποδέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Λονδίνου υπό βροχή για να αποτίσουν έναν ύστατο φόρο τιμής στη Βρετανίδα μονάρχη κατά την άφιξη της σορού της στη βρετανική πρωτεύουσα.

Her police outriders bow their heads and form a guard of honour as Elizabeth II returns to Buckingham Palace to be greeted by her family. pic.twitter.com/dSfORFraP3