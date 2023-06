Χάος και φόβος στην Ουκρανία

Περίπου 300 σπίτια εκκενώθηκαν και εκατοντάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν έπειτα από την μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε η καθολική ζημιά στο υδροηλεκτρικό φράγμα στη Χερσώνα.

Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία, το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Καχόβκα, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή στη νότια Ουκρανία, "καταστράφηκε τελείως" και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η λειτουργία του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο μηχανοστάσιό του.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ξεχωριστά ότι έως και 80 κοινότητες κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν μετά την, όπως την περιέγραψε, καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πολλά χωριά έχουν "τελείως ή εν μέρει" πλημμυρίσει στην Ουκρανία μετά την εν μέρει καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα στον Δνείπερο στην περιφέρεια της Χερσώνας που είναι υπό ρωσική κατοχή, και άρχισε η απομάκρυνση κατοίκων, ανακοίνωσε άλλος Ουκρανός αξιωματούχος.

Potential flood zone after the explosion of the dam of the Kakhovskaya hydroelectric power station on the Dnieper



The mayor of Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, said earlier that about 300 houses in Korsunk and Dnepryan, located below the city, could fall into the flood zone. pic.twitter.com/SZ7iBd5mKH — Sprinter (@Sprinter99880) June 6, 2023

"Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη", αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας.

Παράλληλα το TASS μετέδωσε επικαλούμενο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες νερού της Κριμαίας επαρκούν μετά την ρήξη του φράγματος στην Νόβα Καχόβκα.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, εξαρτάται για πόσιμο νερό από το Βόρειο Κανάλι της Κριμαίας, μέσω του οποίου έρχεται νερό στην χερσόνησο από τον ποταμό Δνείπερο.

Η Ουκρανία είχε στο παρελθόν αποκλείσει τις προμήθειες νερού στην Κριμαία μετά την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014, προκαλώντας οξεία λειψυδρία στην περιοχή.

Το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα, το οποίο βρίσκεται στις ζώνες της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία που ελέγχονται από τη Ρωσία, καταστράφηκε εν μέρει σήμερα, με τη Μόσχα και το Κίεβο να επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για την καταστροφή του.

Μάλιστα, όπως δήλωσε διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα Καχόβκα, είναι πολύ πιθανό το φράγμα να μην είναι δυνατό να επισκευαστεί.

The Novaya Khakovka dam has been massively breached. There is no clear attribution on who is responsible. The dam facilitates, among other things, the supply of the North Crimean Canal, and the flooding would have greater impacts on the Russian-controlled left bank. Seems Ukraine… pic.twitter.com/vO45z7DKtG — Chebureki Man (@CheburekiMan) June 6, 2023

«Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον πυρηνικό σταθμό»

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) έκρινε σήμερα ότι "δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος" για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια μετά την εν μέρει καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα στον ποταμό Δνείπερο, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιφέρεια της Χερσώνας.

"Οι ειδικοί του IAEA" που είναι παρόντες στις εγκαταστάσεις της Ζαπορίζια "παρακολουθούν στενά την κατάσταση", πρόσθεσε ο οργανισμός του ΟΗΕ σε μήνυμά του στο Twitter, αναφερόμενος στον πυρηνικό σταθμό, ο οποίος χρησιμοποιεί νερό από τον ποταμό για την ψύξη του καυσίμου στον πυρήνα των αντιδραστήρων.

Ο κίνδυνος πρόκλησης "πυρηνικής καταστροφής" στον σταθμό της Ζαπορίζια "αυξάνεται γρήγορα", προειδοποίησε την ίδια ώρα σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, μετά την εν μέρει καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τον σταθμό, για την οποία το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται.

"Ο κόσμος βρίσκεται για άλλη μια φορά στα πρόθυρα πυρηνικής καταστροφής, καθώς ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε την πηγή ψύξης του. Και αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται εφεξής γρήγορα", σημείωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Η διορισθείσα από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια ανακοίνωσε παράλληλα ότι η εν μέρει καταστροφή του φράγματος, το νερό από το οποίο χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, δεν συνιστά προς το παρόν απειλή για τις εγκαταστάσεις.

"Προς το παρόν, δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Πέντε αντιδραστήρες βρίσκονται σε διακοπή εν ψυχρώ, ένας είναι σε 'διακοπή εν θερμώ'. Η στάθμη του νερού στην δεξαμενή ψύξης δεν έχει αλλάξει", αναφέρει ο διορισθείς από τη Ρωσία διευθυντής του σταθμού σε ανάρτησή του στο Telegram.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

«Σε νέα φάση ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Η καταστροφή του φράγματος στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Καχόβκα στη νότια Ουκρανία δεν αποτελεί άμεση απειλή για την τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε επίσης σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κάνοντας παράλληλα λόγο για «νέα φάση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας».

«Η έκρηξη…δεν επηρέασε άμεσα την κατάσταση στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Δεν υπάρχουν απειλές στη σταθερότητα της τροφοδοσίας σε ηλεκτρικό ρεύμα», ανέφερε σε ανακοίνωση. «Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών».

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος από τις υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε ότι η καταστροφή του φράγματος είναι ουσιαστικά μια νέα φάση της ρωσικής επίθεσης.

Ο Ολέξι Ντανίλοφ, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει απομακρυνθεί από το να προσπαθεί να δικαιολογήσει την εισβολή της στην Ουκρανία με προπαγανδιστικά μυθεύματα, όπως τα χαρακτήρισε, και έχει στραφεί στο να δηλώνει ανοικτά τις πραγματικές της προθέσεις –«να καταστρέψει την Ουκρανία, να σκοτώσει Ουκρανούς, να διαλύσει την οικονομία» και μη στρατιωτικές «ζωτικής σημασίας υποδομές». Η Ρωσία έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι στοχοποιεί αμάχους.