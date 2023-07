Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Πεκίνο μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις λόγω του τυφώνα Ντοκσούρι

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Πεκίνο καθώς ο τυφώνας Ντοκσούρι προκάλεσε ρεκόρ βροχοπτώσεων στην πρωτεύουσα της Κίνας, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πτήσεις να ακυρωθούν, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο Ντοκσούρι είναι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν πλήξει την Κίνα εδώ και χρόνια και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη νότια επαρχία Φουζιάν, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις εξακολουθούν να πλήττουν το Πεκίνο, όπως και τις επαρχίες Χεμπέι και Σανσί αλλά και την πόλη Τιανζίν.

Οι τοπικές αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας διατηρούν την πόλη σε κόκκινο συναγερμό, τον ύψιστο, ενώ ο Υδρολογικός Σταθμός του Πεκίνου αναθεώρησε επί τα χείρω την προειδοποίησή του για πλημμύρες, καθώς προβλέπονται νέες βροχοπτώσεις και υπερχειλίσεις ποταμών.

Περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ ανεστάλησαν οι εργασίες σε περισσότερα από 4.000 εργοτάξια. Περίπου 2.000 κτίρια ελέγχθηκαν για ζημιές. Τα δύο αεροδρόμια του Πεκίνου ακύρωσαν περισσότερες από 180 πτήσεις σήμερα το πρωί, ενώ εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν.

Η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρόμων έστειλε τρόφιμα και πόσιμο νερό σε επιβάτες τρένων που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στη διάρκεια της νύκτας.

Στη βόρεια επαρχία Χεμπέι ένας οδηγός αγνοείται αφού δύο φορτηγά έπεσαν από γέφυρα που κατέρρευσε στην πόλη Μπαοντίνγκ χθες, Κυριακή, ενώ τμήμα σιδηροδρομικής γέφυρας στην πόλη Σιζαζχουάγνκ παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Floods and several cars submerged due to typhoon Doksuri in Shandong, China#Floods #Flood #China pic.twitter.com/7XjfwPxwnI