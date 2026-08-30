Σε μια τραγωδία ανυπολόγιστων διαστάσεων εξελίσσεται η φυσική καταστροφή που έπληξε την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, τη μεθόριο του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η κατάρρευση ενός παγετώνα πυροδότησε βιβλικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους και επαναφέροντας στο προσκήνιο με τον πιο σκληρό τρόπο τον εφιάλτη της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταδίδει το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει πλέον τους 691. Ειδικότερα, οι Αρχές του Νεπάλ έχουν καταγράψει 675 θανάτους, ενώ στην πλευρά της Κίνας οι νεκροί ανήλθαν στους 16, με 546 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται. Σημειώνεται ότι αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών στις δύο χώρες έκαναν λόγο για σχεδόν 3.000 αγνοούμενους.

Όπως επιβεβαιώνει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), το φονικό χτύπημα της φύσης προήλθε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, η οποία απελευθέρωσε ορμητικούς χειμάρρους νερού και τεράστιους όγκους συντριμμιών και φερτών υλικών.

Νέα άνοδος στο επίπεδο των υδάτων

Παράλληλα, οι Αρχές του Νεπάλ παρότρυναν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση», καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα.

«Λάβαμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) σε προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (…), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», πρόσθεσαν οι Αρχές.

Ηχηρό καμπανάκι για το κλίμα

Με φόντο την πολύνεκρη καταστροφή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ, και ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Χανάλ, προειδοποίησαν το Σάββατο για την εντεινόμενη απειλή στα Ιμαλάια.

Ο Στιλ ήταν κατηγορηματικός: «Η υπερθέρμανση του κλίματος, η οποία προκαλείται εξαιτίας της καύσης από την ανθρωπότητα κολοσσιαίων ποσοτήτων άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, κάνει τραγωδίες όπως αυτή, κι άλλες σε όλο τον κόσμο, πολύ πιο πιθανές, συχνές και σοβαρές». Ο ίδιος τόνισε ότι το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τις μακροχρόνιες προειδοποιήσεις των επιστημόνων και των ντόπιων, προσθέτοντας: «Η απροσδόκητη κατάρρευση παγετώνα και η ξαφνική πλημμύρα μας υπενθυμίζουν με συνταρακτικό τρόπο σε ποιο βαθμό είναι εύθραυστα τα ορεινά περιβάλλοντα».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της νεπαλικής διπλωματίας ανέδειξε την αδικία που υφίστανται τα αναπτυσσόμενα κράτη, δηλώνοντας: «Το Νεπάλ εκπέμπει λιγότερο από το 0,01% των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά εμείς, ο νεπαλικός λαός, είμαστε ανάμεσα στα κυριότερα θύματα της κλιματικής αλλαγής».

Αποσταθεροποίηση ορεινών όγκων και επιφυλάξεις

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί την επιταχυνόμενη τήξη των παγετώνων των Ιμαλαΐων, οι οποίοι αποτελούν πηγή νερού ζωτικής σημασίας για σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στην αποσταθεροποίηση των ορεινών όγκων, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Αν και πολλοί ειδικοί βλέπουν ξεκάθαρα το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής στο δυστύχημα, υπάρχουν φωνές που συνιστούν προσοχή. Ο Αμερικανός κλιματολόγος, Ζικ Χάουσφαδερ, σημείωσε στον ιστότοπο The Climate Brink: «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την αιτία με βεβαιότητα, αλλά η κατάρρευση γίνεται όταν κάποιο βουνό θερμαίνεται με ταχύτητα, σε κοιλάδα όπου ο πάγος οδεύει να λιώσει».

Κάλεσμα για διεθνή συνεργασία

Μπροστά σε αυτή την υπαρξιακή απειλή, το Νεπάλ ζητά την άμεση κινητοποίηση του πλανήτη. «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί για να προστατευτεί το οικοσύστημα των Ιμαλαΐων», παρότρυνε ο υπουργός Εξωτερικών, Σισίρ Χανάλ.

Ο Χανάλ υπογράμμισε ότι η Κατμαντού θα εντατικοποιήσει τις επιστημονικές έρευνες προκειμένου να «κατανοήσει την εξέλιξη της δυναμικής του οικοσυστήματος των Ιμαλαΐων». Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια έρευνα που αφορά άμεσα «τον κίνδυνο για το Νεπάλ και τους κατοίκους του», αλλά «και για τον βόρειο γείτονά μας, την Κίνα».