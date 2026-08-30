Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ (John Ratcliffe), πρότεινε τριμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Τραμπ, του Ρώσου Πούτιν και του Ουκρανού Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσαν στο Axios δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ράτκλιφ ενεπλάκη προσωπικά στη διπλωματική προσπάθεια επίτευξης μιας καθοριστικής εξέλιξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η επίσκεψη του διευθυντή της CIA είχε εν μέρει ως στόχο να διαπιστωθεί εάν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να βοηθήσουν να πειστεί ο Πούτιν να κινηθεί προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.

Την περασμένη Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και την πρόταση για τριμερή σύνοδο κορυφής.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει την ιδέα και στο παρελθόν. Ο Ζελένσκι ήταν θετικός, αλλά ο Πούτιν την είχε απορρίψει.

Πώς προέκυψε η ιδέα της συνάντησης

Ο Ράτκλιφ πραγματοποίησε μυστικό ταξίδι στη Μόσχα την Τρίτη και συνάντησε τους Ρώσους ομολόγους του: τον αρχηγό της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν, και τον διευθυντή της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «συνήθης διαδικασία» (standard business) και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, όμως είπαν στον Ζελένσκι, ότι ο Ράτκλιφ έριξε στο «τραπέζι» της Μόσχας το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ έδωσε στον Μπόρτνικοφ μια «ζοφερή εκτίμηση» για την κατάσταση του πολέμου και προέτρεψε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία πριν η θέση της επιδεινωθεί.

Οι πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο διευθυντής της CIA κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Μπόρτνικοφ είναι ένας εποικοδομητικός παίκτης που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανέναρξη των διπλωματικών προσπαθειών. Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα σκεπτικοί ως προς τις προθέσεις του Πούτιν και αναφέρουν ότι διαθέτουν πληροφορίες που υποδηλώνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος σχεδιάζει μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι, Παύλο Παλίσα (Pavlo Palisa), δήλωσε σε δημοσιογράφους την περασμένη Παρασκευή ότι ο Πούτιν έχει διατάξει τον στρατό του να προετοιμάσει διάφορα επιχειρησιακά σενάρια για μια επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, με το Κίεβο και το Τσερνίχιβ να αναγνωρίζονται ως περιοχές-κλειδιά.

Υπενθυμίζουμε πως, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπό τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ πάγωσαν στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) και Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner), είχαν ξεχωριστές συνομιλίες τους τελευταίους μήνες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές. Ωστόσο, έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος.

Ο διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι, Κύριλλος Μπουντάνοφ (Kyrylo Budanov), δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Παρασκευή τις ΗΠΑ για «τον απαραίτητο τόνο στη συνομιλία με τη Ρωσία» και δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προωθεί ένα realista όραμα για το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να επιτευχθεί».

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